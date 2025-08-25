23-годишен софиянец е на апаратно дишане в болницата в Бургас след като катастрофира самостоятелно с тротинетка на вътрешния път Черноморец – Созопол. По данни на полицията причината е движение с несъобразена с релефа на местността скорост и загуба на контрол. 23-годишният софиянец е с отнета шофьорска книжка за управление на МПС след употреба на алкохол. Водачът е откаран в УМБАЛ - Бургас, където е настанен за лечение в отделение «Реанимация» в кома, с черепно-мозъчна травма, на апаратно дишане. По случая е образувано досъдебно производство.

При друг инцидент с тротинетка пък пострадаха две момичета. Той е станал на бургаската улица «Байкал» до №4, където поради загуба на контрол индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 20-годишна бургазлийка се блъска в паркиран лек автомобил «Тойота Ярис», с варненска регистрация. От сблъсъка пострадали водачката на тротинетката, която/ получила охлузни рани в областта на таза, прегледана и освободена за домашно лечение, без опасност за живота, както и нейната 10-годишна спътничка от Бургас, която е с охлузни рани по тялото, прегледана и освободена за домашно лечение, без опасност за живота.