Катастрофа затруднява движението между 25-и и 26-и км на автомагистрала (АМ) "Тракия" в посока Бургас.

Катастрофирал e автомобил. На място има пожарна и линейка, както и полиция. Движението се отбива от лявата в средната лента.

За пътния инцидент съобщиха и от Агенция "Пътна инфраструктура". Движението при 26-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в активната лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", информират от АПИ.