Стилияна Николова заема временно 2 място в квалификацията на 41-ото Световно първенство Рио 2025! Ева Брезалиева е на 14 позиция. Това означава към момента два финала за Николова.

Първият състезателен ден стартира с квалификациите с обръч и топка в "Parque Olímpico". България е представена от индивидуалните състезателки Стилияна Николова и Ева Брезалиева.

Старът за двете ни грации бе силен. Стилияна Николова натрупа актив от 58.750 (29.350 на обръч и 29.400 на топка) и заема временно 2 място в квалификацията за индивидуалния многобой. Припомняме, че топ 18 от квалификацията (сумиране на 3-те най-добри резултата), ще определят новият световен шампион в петък.

Лидер в квалификацията е представителката на Германия - Даря Варфоломеев с актив в края на първия състезателен от 60.950 (30.600 на обръч и 30.350 на топка). На временната трета позиция е Таисия Онофрийчук от Украйна с резултат от 58.150 (30.600 на обръч и 27.550 на топка).