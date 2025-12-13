Бившият президент Росен Плевнелиев направи паралел между масовите протести от 2013 г. и сегашната вълна на гражданско недоволство, като подчерта, че и в двата случая основният двигател е моралната кауза и усещането за потъпкано обществено достойнство. В ефира на БНТ той заяви, че оставката на правителството е логичен резултат от натрупаната арогантност на властта.

"В политиката има логика, когато има силна гражданска енергия и се върви към избори, задачата на управляващите е да минимизират щетите. Бойко Борисов неведнъж е показвал, че умее да усеща пулса на обществото и да дава заден ход, каза Плевнелиев.

По думите му протестите през 2013 г. и сегашните демонстрации имат общ корен - общественото възмущение срещу задкулисието и концентрираната власт около Делян Пеевски. Тогава обаче президентът е действал като "справедлив арбитър", който е търсел изход от кризата чрез диалог и институционални решения.

"През 1997 г. и 2013-2014 г. президентът търсеше как да не задълбочи кризата. През 2020 г. подходът беше различен - с високо вдигнат юмрук и търсене на политическа изгода", подчерта Плевнелиев, отправяйки косвена критика към настоящия държавен глава Румен Радев.

Бившият президент призна, че демонстрираните зависимости между ГЕРБ и Делян Пеевски са нанесли сериозни щети на партията.

Според него истинските въпроси тепърва предстоят - отговорността за бюджета, за еврозоната и за управлението на страната след 1 януари

"Много хора в ГЕРБ не са били щастливи от тази показна близост. Това не помогна по никакъв начин и ще се види по действията дали са си направили изводите", заяви той, като напомни, че подобни конфликти и сблъсъци между политически центрове е имало и през 2013 г.

Според Плевнелиев пътят пред евентуален политически проект на Румен Радев е "разчистен", но решението зависи изцяло от самия президент. Той прогнозира, че Радев ще слезе на политическия терен през 2026 г., след още поне един цикъл на предсрочни избори.

"Радев ще се опита да максимизира резултата за себе си. Това означава още нестабилност и вероятно няколко избора, преди той да се появи като обединител", посочи бившият държавен глава.

Плевнелиев предупреди за оформянето на силен евроскептичен и националпопулистки блок, в който влизат формации като "Възраждане", "Величие", "МЕЧ" и потенциален проект около президента.

"Няма противоречие между силна България и силен Европейски съюз. Само в силен ЕС България може да защити националния си интерес", подчерта той и призова за ясно проевропейско лидерство в навечерието на влизането на страната в еврозоната.

По думите му именно президентските избори през 2026 г. ще бъдат решаващи за посоката на България.

"На втория тур ще има само два избора, проевропейски или евроскептичен. От това ще зависи бъдещето на младите хора, инвестициите и стабилността на страната", заключи Росен Плевнелиев.