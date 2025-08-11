Отново е август и отново ще празнуваме заедно рождения ден на най-обичаната туристическа атракция – остров Света Анастасия. 11 години един от най-посещаваните обекти живее нов живот и очарова посетители от страната и чужбина.

Рождените дни са, за да се споделят и затова екипът на острова кани всички да бъдат част от тържествата на 15 и 16 август. Програмата ще продължи два дни - ще имаме музика, вкусна храна, концерти, плувен маратон, водосвет! А в двете летни вечери не пропускайте концертите на Deep Zone Project и Déjà vu.