Представен бе проект на 3-метрова скулптура на светите братя Кирил и Методий в Поморие

Да бъде издигнат триметров мраморен монумент на светите братя Кирил и Методий. Това предлага творецът и почетен гражданин на Поморие Милчо Талев. Идеята му е паметникът да бъде разположен в градинката до едноименния площад пред НЧ „Просвета 1888“. По този повод в кабинета на кмета Иван Алексиев гостува уважаваният и международно признат автор проф. Георги Минчев. Той представи проект на творбата, като обясни, че при одобрение паметникът ще бъде създаден от специален мраморен къс. Предвижда се скулптурата на Кирил и Методий да бъде с широчина близо 1.30 м, като се очаква височината му да надхвърли 3.20 м заедно с постамента.

„Поморие има бюстове на значими личности, будители като Вазов, Левски и Ботев. С огромна радост приемам идеята на централния площад гордо да се извисят и Солунските братя. Не само, за да поднасяме венци и цветя на една празнична дата, а всеки ден да си припомняме, че в днешния глобален свят, ние всъщност сме автентични. Че имаме писменост и завети, които да пазим и предаваме на децата си“, коментира кметът Иван Алексиев.

Самият проф. Георги Минчев е носител редица отличия в дългогодишната си творческа дейност. Сред тях са: награда за специализация в ателиетата на “Сите де,зарт” – Париж, награди на Съюза на българските художници, отличие за паметник на Васил Левски, спечелен национален конкурс с проект “Формати на безкрайното” и още. Творби на проф. Минчев са притежание на: Националната художествена галерия – София, фонда на Съюза на българските художници, галерии и в частни колекции в страната и чужбина.

Във връзка с проекта ще бъде внесена докладна записка до Общински съвет – Поморие. Ако предложението срещне одобрение, впоследствие ще се направи цялостен проект и за облагородяване на пространството в градинката около паметника на светците.