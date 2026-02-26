В рамките на по-малко от 20 минути в сряда бяха регистрирани две катастрофи в Бургас, при които има пострадали, но без опасност за живота, съобщиха от полицията.

При първия инцидент пешеходец е блъснат на пешеходна пътека в ж.к. „Лазур“.

Около 19:02 часа на ул. „24 Черноморски пехотен полк“, в района на пешеходната пътека до бл. 55 в ж.к. Лазур, 74-годишен шофьор отнема предимството и блъска 60-годишен пешеходец. Пострадалият е с фрактура на дясната подбедрица и раменната става. Той е настанен за лечение в болница, без опасност за живота.





При втория инцидент мотоциклетист се удари в насрещен автомобил в Меден рудник.

Около 19:20 часа на бул. „Ал. Г. Коджакафалията“, до бл. 334 в ж.к. Меден Рудник, 35-годишен моторист губи контрол, навлиза в насрещното платно и се блъска в задната лява част на лек автомобил, управляван от 46-годишна жена. Мотоциклетистът е получил контузия на дясното коляно. Той е прегледан в УМБАЛ – Бургас и е освободен за домашно лечение.