Екип от български изследователи от Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“ спечели награда за изключителен принос в областта на изкуствения интелект в рамките на международната научна конференция INFUS. Форумът традиционно се провежда в Истанбулския технически университет и е един от най-значимите за интелигентни и размити системи.

Българският екип беше отличен за доклад на тема „Обобщен мрежов модел с интуиционистични размити оценки на поведението на хуманоиден робот по време на навигационни задачи“ с автори доц. Симеон Рибагин, проф. Сотир Сотиров и акад. Красимир Атанасов. Призът се връчва в памет на проф. Лотфи А. Заде.

Основната мисия на конференцията е разширяването на съществуващите понятия на изкуствения интелект, чрез съвместни изследвания между университети и международни изследователски институции. Форумът насърчава интердисциплинарни изследвания и обединяване на изследователите. Насочен е към основите и приложенията на интелигентни и размити системи, изчислителна интелигентност и софт компютинг за приложни изследвания, които са в основата на изкуствения интелект.

Материалите от конференцията се публикуват в сборника от Springer в поредицата „Lecture Notes in Networks and Systems” и се индексират със световните бази от данни Scopus и Web of Science.

Тази година в събитието участваха 186 научни доклади от над 360 учени, от 32 държави. Поканените лектори на INFUS 2023 бяха проф. Проф. Януш Кацшик, проф. Аджит Абрахам, проф. Висенс Тора, проф. Ирина Перфилиева и проф. Красимир Атанасов.

Тази година беше отбелязано силно българско присъствие, като представителите на Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“ бяха: акад. Красимир Атанасов, проф. Сотир Сотиров, доц. Симеон Рибагин, проф. Евдокия Сотирова, проф. Христо Бозов, доц. Веселина Бурева, доц. Величка Транева, доц. Стоян Транев, доц. Милен Тодоров, гл.ас. Павел Добрев, гл.ас. Бойко Миразчийски, гл.ас. Радовеста Стюърт, гл.ас. Гергана Аврамова, докторант Петър Петров. Представени бяха 11 доклада, на актуални теми, свързани с прилагане на интелигентни инструменти за анализ на здравни, медицински, онкологични, икономически данни, измерване на щастието, моделиране поведението на хуманоидни роботи и т.н.