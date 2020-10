COOLIO и STEREO MC's потвърдиха участие в SPICE Music Festival 2021

Музиката на 90-те, на която хиляди танцуваха и се забавляваха това лято в Бургас, все още озвучава летните ни спомени, но подготовката за следващия SPICE Music Festival вече е в разгара си.

Датите са определени – 6, 7 и 8 август 2021, а мястото отново е Пристанище Бургас.

„Вярваме, че ограниченията през следващото лято ще бъдат сведени до минимум и този път фестивалната зона ще бъде разширена до максималния си капацитет от 15 000 души“ – споделя Николай Тодоров - Ник, организатор на фестивала.

А гаранция за доброто ни настроение и неповторими преживявания ще бъдат артистите, които ще изненадат приятно многобройните си почитатели с емблематичните си хитове. Ето и първите от тях, които вече са потвърдили участието си.

Maxi Jazz, основателя и неповторим глас на култовите FAITHLESS - ако все още някой се съмнява, че “God is a DJ”, ще има възможността да се увери в това лично по време на SPICE Music Festival. Гуруто на електронната сцена от 90 – те ни е подготвил 90 минутен DJ сет на живо, като през това време ще изпее най-популярните парчета на FAITHLESS като „Insomnia”, “God is a DJ”, “Salva Mea”, “We come one” и др.

STEREO MC's са втората голяма изненада за феновете на алтернативния хип-хоп и електронната музика от края на миналия век. Британците ще пристигнат в пълен състав за концерт на живо, а хитовете им “Connected”, “Step it up”, ”Elevate my mind”, „Creation” ще озвучат бургаския залив.

Финландците от BOMFUNK MC`s, които не успяха да пристигнат през тази година, са още по-мотивирани да се представят за първи път пред българска публика. Незабравимото „Freestyler” от 1999 ще бъде в основата на техния лайв, а освен това ще чуем някои от новите им парчета, с които ще обиколят Европа през следващото лято.

Ако мислите, че изненадите свършват дотук, подгответе се, защото „лошото момче“ на американския рап COOLIO ще пристигне специално за третото издание на фестивала. Едва ли има някой, който да не е чувал един от непреходните хитове на 90-те Gangsta's Paradise, но този път близо час рапърът ще ни забавлява под съпровода на новата си група с живи барабани, китари и още интересни аранжименти.

Организаторите ще спазят обещанието си и артистите, които бяха възпрепятствани да пристигнат за изданието на SPICE Music Festival през тази август, вече са потвърдени за 2021. Това са любимците на българската публика C-BLOCK, германската евроденс формация MASTERBOY, все така завладяващият хип-хопър NANA и холандците VENGABOYS!

„Това са само първите артисти, които с огромно удоволствие можем да обявим“, споделя Николай Тодоров – Ник, организатор на фестивала. „От една страна ще спазим обещанието си да видим, тези които не пристигнаха това лято, а от друга се стремим да разширим както стилово, така и концептуално следващото ни издание. Очаквайте още супер новини в следващите седмици.“

До момента промо билети се продават на цена от 89 лв. за трите дни, като след обявяването на първите изпълнители, тази цена ще бъде в сила за още само 1000 промо билета. След това тя ще бъде променена. Тридневен билет за SPICE Music Festival 2021 можете да купите онлайн от EPAYGO и в мрежата на EasyPay в цялата страна

Запазете отсега 6, 7 и 8 август 2021 за SPICE Music Festival, защото и през следващото лято това ще е едно от най-големите музикални събития в Европа!

SPICE Music Festival се организира от „Културно-масова дейност“ ЕООД с ексклузивната медийна подкрепа на радио ENERGY – станция номер 1 за музика от 90-те!