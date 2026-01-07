Изпълнителна агенция "Морска администрация" е отправила официално искане към притежателя на танкера „Кайрос“ за възстановяване на всички разходи, поети от държавата във връзка с неговото изтегляне. Става въпрос за сумата от 270 371 евро, натрупана до 12 януари т.г. В нея са включени всички разходи, направени от държавата при операцията по преместването на плавателния съд от крайбрежието на Ахтопол до акваторията на Бургаския залив. А вече е връчена нотариална покана на българския представител корабособственика чрез частен съдебен изпълнител.



На 12 декември м.г. кабинетът одобри отпускането на 1,2 милиона лева за извеждането на танкера до сигурна зона. Три дни по-късно се проведе и същинската операция. В нея се включиха три влекача и специализиран генератор, необходим за активиране на хидравличната система и освобождаване на котвата.



