Според проучването на “Евростат” “Housing in Europe – 2025“ жилищата в България са не само скъпи, но и пренаселени и студени. Това е в рязък контраст с жилищата в Западна и Източна Европа.

34% от българите живеят в пренаселено жилище, което ни поставя на третото по този показател в ЕС за изминалата 2024 година. Анализаторите уточняват, че това означава не просто “повече хора в една стая“, а трайна липса на пространство за нормално семейно съжителство – липса на отделни стаи за деца, невъзможност за уединение, стари жилища, които не отговарят на съвременните нужди.

Пренаселеността е характерна за семейства с по-ниски доходи, млади двойки, живеещи с родители, но и цели домакинства, които не могат да си позволят по-голям апартамент. Статистиката показва, че челната тройка се допълва от Румъния и Латвия.

Стари и енергийнонеефективни сгради

Отоплението е друг ключов показател за качеството на живот. В България ситуацията е критична: 19% от хората у нас не могат да поддържат дома си достатъчно топъл, което ни нарежда на първо място в ЕС, заедно с Гърция.

В България масово сградите са стари и енергийнонеефективни.

Страната ни е на второ място в ЕС по дял на хората, които живеят в домакинства с просрочени сметки – за наем, ипотека или комунални услуги.

Всеки пети българин или 19% има забавени плащания, като само Гърция има по-лоши показатели (43%).

Високи цени на имотите

Данните на “Евростат” показват и друго - цените на имотите в България не са сред най-бързо растящите в ЕС, но разходите за строителство са съвсем друга тема. България е на второ място в ЕС по най-бързо поскъпване на строителните разходи – увеличили са се със 145% от 2010 г. насам. Само Унгария отчита по-голям ръст.

Това увеличение се дължи на по-високи цени на материали, недостиг на работна ръка, растящи енергийни разходи и засилено строителство в големите градове. Експертите предупреждават, че този ръст рано или късно ще се прехвърли и върху крайните цени на жилищата – което означава, че българите ще трябва да плащат още повече за собствен дом в бъдеще. / “Труд”