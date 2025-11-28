20-минутният брифинг, който лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде разяснения на промяната в позициите си по бюджета бе прекъснат от представителите на ПП-ДБ - Асен Василев, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.



Стигна се до напрежение, което обаче приключи само с размяна на реплики. Случи се малко след като на въпрос дали се страхува Борисов каза: "АИКБ им направиха протеста. Видях Мирчев как го целят с бутилки. Не ги знам, те стават и лягат с мене. Божанов ще говори за слухове, пред мен лично и пред вас министър от кабинета на Кирил Петков каза, че Божанов му е искал милиони. Не е да съм чул слух, а дойде министър и каза, че Божанов и Петков го плашат. Да дойдат да ме пипат по ушичките, единия по едното и другият другото. Да ме хванат и да видят резултата. Щото съм страхлив, да ме уплашат като ме пипат по ушичките". ПП-ДБ, които чакаха за брифинг обаче се появиха и започнаха да спорят с Борисов. Асен Василев дори се опита да използва медийното внимание, за да призове за нов протест този понеделник. Айде в понеделник да направим един протест, за да покажем на г-н Борисов дали е наш или на АИКБ, закани се Василев.



А малко по-късно Борисов каза, че си има партия и събота и неделя ще е там, за ПП-ДБ и какво ще правят "е тяхна работа и да се събират колкото си искат".