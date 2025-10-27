Очакват ли се сътресения на пазара на горивата в България след американските санкции срещу “Лукойл” и “Роснефт”?

Правителството да влезе в управлението на рафинерията?

Според анализатора от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов трябва да се гарантира веригата на доставки като правителството поеме контрол над рафинерията. Така ще имаме възможност да поискаме от САЩ нови лицензии и дерогация, за да може да рафинерията да оперира временно, докато се прехвърли на друг собственик, добави той.

В предаването "България сутрин" Николов заяви, че вариантите пред "Лукойл" се стесняват след санкциите, а купувачите на петрол намаляват. Правителството трябва да намери качествен западен инвеститор за рафинерията.

ДАНС ще контролира сделката за "Лукойл"

Експертът припомни, че ДАНС има задача при такива стратегически обекти от критичната инфраструктура да се намесва и да дава доклад за купувача и основните рискове за подобен актив при сделка. По думите му включването на ДАНС в закона не променя факта, че основните двигатели ще бъдат "Лукойл" да продаде и бъдещият купувач да купи.

Освен политическо решение, то ще бъде и решение на нашите служби за сигурност, изтъкна Николов и добави, че се задава изключителна роля на ДАНС, която се поставя във фокуса на вниманието.

Доставките на горива след края на годината

"Продължаваме да внасяме неруски петрол и това няма да се промени в бъдеще. Най-вероятно е осигурен сходен микс от суров петрол. Имаме държавен резерв, голяма част от него не е на територията на страната. Имаме наличен капацитет поне до края на годината", каза още Николов пред Bulgaria on air.

Той поясни, че има предварителни договори, които са уредени, те имат клаузи за удължаване. Важно е обаче държавата да влезе във владение и управление на "Лукойл", за да продължи търговията с горива, повтори събеседникът.

Николов предупреди, че рискуваме сериозни последици и изпадане в ситуацията на Сърбия, ако правителството не вземе мерки. Той все пак добави, че разликата в цените на горивата в България не би трябвало да бъде драматична.

Основните вносители на руски суров нефт са Унгария и Словакия, а сега те ще трябва да намерят алтернативни доставки, отбеляза специалистът. Николов добави, че Китай е длъжен да се съобрази със санкциите, за да избегне сериозни финансови последици. "Лукойл" и "Роснефт" осигуряват по-голямото количество суров петрол за Китай.

Николов уточни, че има посредници, санкциите се заобикалят от Русия, но руските компании трупат огромни загуби, а това удря и по държавната хазна на страната.