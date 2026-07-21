Само за ден са изпълнени четири авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние са получили възможност за навременно високоспециализирано лечение. Това съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

Сигналите за необходимост от въздушен медицински транспорт са подадени към Координационната централа на ЦСМПВ и реализирани от екипите на оперативните бази в София и Сливен.

3-годишно дете в критично състояние след оперативно лечение е транспортирано с медицинския хеликоптер от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново и настанено за лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София.

Осъществен е и въздушен транспорт на 46-годишен мъж в травматичен шок от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ – Монтана, който е настанен за специализирано лечение отново в „Н. И. Пирогов“. Там е докарано и 9-годишно дете, пострадало при тежко пътнотранспортно произшествие, транспортирано от МБАЛ – Шумен.

Пациентка в тежко състояние с усложнения след бъбречна трансплантация е транспортирана от МБАЛ – Добрич до УМБАЛ „Александровска“ в София за продължаване на лечението.

При всички мисии медицинският хеликоптер е кацал на болничната вертолетна площадка на УМБАЛ „Св. Екатерина“. Оттам пациентите са поемани от отделните екипи.

„Заедно доказваме, че когато професионализмът, доверието и добрата координация вървят ръка за ръка, шансът за живот достига навреме“, посочиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.