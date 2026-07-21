Горещините не са просто неприятни – те са сред водещите причини за смъртност, свързана с времето, в световен мащаб. За щастие, топлинните удари и изтощението са предотвратими. Ето пет основни съвета от специалисти по спешна медицина и утвърдени здравни организации като CDC и WHO, които ще ви помогнат да преживеете горещините безопасно:

Хидратирайте се умно

Пиенето на вода е номер едно в списъка със съвети за горещо време. Не чакайте да ожаднеете – това е сигнал, че тялото ви вече е обезводнено. Пийте вода редовно през целия ден. Важно е обаче да знаете, че водата не е достатъчна при продължително изпотяване. Чрез потта губим не само вода, но и важни електролити като натрий и калий. Спортните напитки или домашно приготвена напитка с щипка сол и малко захар могат да помогнат за възстановяването им.

Избягвайте алкохола, кофеина и силно подсладените напитки, тъй като те могат да засилят дехидратацията.

Стойте на хладно и планирайте деня си

Климатикът е най-ефективната защита срещу горещините. Ако нямате такъв у дома, можете да се разхладите в библиотеки, големи вериги магазини или молове – дори няколко часа в климатизирано помещение могат да помогнат на тялото да си почине.

Планирайте да излизате навън само в най-хладните часове – рано сутрин или късно вечер, като избягвате периода между 10:00 и 16:00 часа, когато слънцето е най-силно. Ако трябва да сте навън, правете чести почивки на сянка. Важно: когато температурата навън надхвърли 32 градуса, вентилаторът вече не е достатъчен като основен източник на охлаждане и дори може да влоши състоянието, като духа горещ въздух.

Облечете се и се хранете разумно

Носете широки, светли и леки дрехи от естествени материи като памук и лен. Те отразяват слънцето и позволяват на кожата да „диша“, което подпомага изпарението на потта. Слънцезащитен крем с висок фактор е задължителен – изгарянето затруднява способността на кожата да се охлажда.

Избягвайте тежките, мазни и пикантни ястия, които допълнително натоварват организма и отделят допълнителна топлина по време на храносмилане. Залагайте на леки храни с високо водно съдържание като плодове, зеленчуци и салати, които помагат за поддържане на водния баланс.