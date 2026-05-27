Мюсюлманите празнуват Курбан байрам. Това е един от двата най-големи празници в исляма.

В България мюсюлманската общност наброява около 640 хиляди души според последното преброяване. За тях празникът е време за събиране със семейството, споделяне и взаимно опрощение - един от основните символи на тези дни.



Празникът е в памет на жертвоприношението на пророка Ибрахим и самото му има означава жертвоприношение.



На този ден се прави курбан. Месото от него не се внася в дома, а се дарява.



Официално Курбан байрам започна тази сутрин с традиционната молитва Намаз. В ритуала участват само мъже.