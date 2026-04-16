Пет партии влизат в 52-ия парламент, а изненади при първите две формации липсват, сочи проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“, проведено сред 1003 лица над 18 г. в страната в периода 7-14 април 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Начело е „Прогресивна България“ с 30,8%, следвана от ГЕРБ-СДС с 18%. За първи път виждаме и категорично трето място за ПП-ДБ с 11,2%, а зад тях с едва 6,5% са ДПС. Петата партия, която е над чертата е „Възраждане“ с 4,2%.

Под 4-процентната бариера остават „Величие“ с 3,1%, „Сияние“ с 2,3%, МЕЧ с 2% и „БСП – Обединена левица“ с 2%.

„Очакваме значително по-голяма избирателна активност. „Прогресивна България“ черпи от тези новоприходящи в изборния процес български граждани“, каза пред bTV социологът Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“.

„В тази картина, която наблюдаваме, има 15%, които все още не са решили за кого ще гласуват. Около 90% колебаещите се до момента се насочват към „Прогресивна България“. Очакваме силно изявен един лидер, който има претенцията да донесе промяна на политическия управленски модел", уточни той.

По думите му динамиката е основно в първата политическа формация.

Според Живков половината от разпределението на 15-те процента колебаещи се отиват при коалицията на Радев.

