Остават четири дни до изборите – време, в което държавата трябва ясно да покаже на чия страна е. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров по време на брифинг в Министерския съвет.

„Правителството ви чу, правителството действа. Министерството на вътрешните работи работи денонощно“, подчерта премиерът, обръщайки се към гражданите.

Гюров подчерта, че МВР работи денонощно. "Полицаите не се прибраха тогава, когато стана трудно - останаха, разследваха, задържаха. Борбата за честни избори не е работа на една институция, това е отборна игра", заяви премиерът.

По думите му обаче първата стъпка е на самите граждани, които трябва активно да участват в изборния процес. Той допълни, че следващите стъпки от страната на МВР и прокуратурата.

МВР показа през последните седмици висока активност в противодействието на престъпленията против правата на гражданите при изборния процес. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Активността е в няколко пъти повече от тази, която беше на последните парламентарни избори октомври 2024 г. Имаме повишаване на сигналите за извършени престъпления с няколкостотин процента, повишаване на досъдебните производства, на задържаните лица и предупредителните протоколи“, заяви вътрешният министър.

Дечев коментира, че има общо 30 преписки изпратени от различни места в страната, подадени от полицейски служители в СГП, съответно препратени към ГДНП срещу лица с кандидат-депутатски имунитет, за които има данни, че е извършено престъпление, свързано с изборите.

"На ход е прокуратурата - тя да прецени дали да ги привлече като обвиняеми и дали да поиска техния имунитет", съобщи Емил Дечев.

Той разкри и друг случай от Пазарджик, където техен колега е отстранен на първа инстанция от длъжност и на 16 април предстои разглеждане на делото на втора инстанция. „По този начин се затруднява работата на МВР“, заключи вътрешният министър.

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов заяви, че още от първия ден поставя въпроса за легитимността на ръководството на прокуратурата.

„Виждате, че моите действия не срещат необходимия отклик във ВСС и прокурорската колегия“, посочи той.

По думите му трябва да се постави въпросът и да се даде ясен отговор от прокуратурата на България дали поведението, което се наблюдава – както беше описано от министър Дечев – а именно нежеланието или непредприемането на действия по отношение на имунитетите на кандидатите за народни представители, не се дължи на притеснения в ръководството на прокуратурата, свързани именно с въпроса за нейната легитимност.

Министърът на правосъдието коментира и възложената от него проверка в Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) във връзка със служебното правоотношение на заместник главния директор Деян Димитров.

Проверката е разпоредена след информация, разпространена чрез журналистическо разследване на платформата „Извън ефир“. Янкулов уточни, че потенциален причинител на катастрофата е бивш охранител на Борислав Сарафов.

Той обяви, че след проверката ще предприемат съответните действия по закон.