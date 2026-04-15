Иранските военни предупреждават, че ще блокират търговията през Червено море, както и през Персийския залив и Оманското море, ако военноморската блокада на САЩ продължи, пише Times of Israel.

В изявление, излъчено по иранската държавна телевизия, ръководителят на централния военен команден център на Иран обяви, че ако САЩ продължат блокадата си и "създадат несигурност за търговските кораби и петролните танкери на Иран“, това ще представлява "прелюдия“ към нарушаване на прекратяването на огъня.

"Мощните въоръжени сили на Ислямската република няма да позволят продължаването на износа или вноса в Персийския залив, Оманското море и Червено море“, каза Али Абдолахи.

Блокадата на Червено море вероятно ще включва активизиране на подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен.

На 13 април командващият Централното командване на въоръжените сили на САЩ Брад Купър обяви началото на морска блокада на Иран. Според него американците ще блокират преминаването през протока на всички кораби, независимо от техния флаг. Американският лидер нареди блокадата след преговорите, които завършиха с неуспех.

Ирански танкер е заобиколил американската блокада в Ормузкия проток

Ирански свръхголям танкер, способен да превозва два милиона барела петрол, преодоля морската блокада на Ормузкия проток, наложена от американците, и достигна местоназначението си безпрепятствено.