България все още е на дъното на цените на горивата, догонва средните равнища в ЕС, все още не сме видели средните стойности. Това заяви енергийният експерт Мартин Владимиров от Център за изследване на демокрацията в ефира на БНТ.

Според него трябва да се въведат мерки за ограничаването на потреблението на горива, за да няма шоково поскъпване на други стоки. Цената на горивата не е достигнала своя пик, смята той. Една от мерките – въвеждане на безплатен градски транспорт в градовете.

"По всичко личи, че това ще продължи дълго време. Това, че пазарът следва изказвания на Тръмп, не значи, че има пълно успокояване", на мнение икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика.

Той посочи най-важните условия за ефективни мерки: да са навременни, да са насочени и да са с ограничен времеви порядък.

Според Владимиров най-правилно е да се подкрепят най-бедните семейства

"България не е от най-засегнатите заради цената на торовете, защото все още внасяме и руски торове. Не трябва да се месим в цената на горивата – ако не искаме да предизвикаме недостиг, който така или иначе се задава за някои европейски страни. С таван на цената на горивата ще счупим пазара изключително бързо. Не трябва да се пипат ДДС и акциз. Трябва да се насърчи намаляване на потреблението", категоричен е Владимиров.

По думите му, ако Ормузкият проток бъде отпушен днес, което няма да се случи реално, ще видим отражение в цените чак през есента. И допълни, че очакваме голяма вълна ва покачване на цените. Вървим към 2 евро за литър дизел, при бензина няма да е такова повишение.

Ганев уточни, че не е ясно дали след изборите ще има нов бюджет:

"Може да изкараме цяла година без бюджет. Освен енергийните експерти и министъра да следят внимателно, трябва държавата да има база показатели, които да следи всекидневно – в бюрата по друга, приходите на НАП. Ако се прелее това в икономиката и обърне посоката в негативна траектория – рецесия, това да се хване много рано. Ако отидем на 150 долара петрол, има оценки за риск от рецесия."