Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС ще се съберат на изнесено заседание в Кипър, където ще обсъдят развитието на ситуацията в Близкия изток, както и бюджета на ЕС. Това става ясно от писмо на председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Сигурност, отбрана и общ отговор

По думите на Коща ще бъде разгледана и възможността за прилагане на текст от Договора за ЕС, свързан със съвместната отбрана. Става дума за разпоредба, според която държава членка може да разчита на подкрепа от останалите 26 страни, ако стане жертва на въоръжено нападение или кибератака. Помощта може да приеме различни форми - дипломатическа подкрепа, както и техническа, здравна, гражданска или военна помощ.

В заседанието на 23 и 24 април ще се включат и партньори на ЕС от Средиземноморието, както и украинският президент Володимир Зеленски. Коща отбелязва, че конфликтът в Иран и по-широкият Близък изток създава сериозни предизвикателства пред Европейския съюз.

Близкият изток във фокуса

Според него лидерите трябва да обсъдят какъв да бъде отговорът на ЕС в тази бързо променяща се обстановка, включително по отношение на усилията за постигане на мир и гарантирането на свободното корабоплаване. Коща допълва, че заради възможните допълнителни икономически последици от един продължителен конфликт ще бъдат разгледани и предложените от Европейската комисия мерки.

И бюджетът за следващия период

Наред с международната обстановка, във фокуса на срещата ще бъде и бюджетът на ЕС за периода 2028-2034 година. Коща посочва, че е необходимо да бъдат осигурени достатъчно средства, включително чрез т.нар. нови собствени ресурси, свързани с въвеждането на нови данъци. Той изразява очакване бюджетните преговори да приключат до края на годината.

Председателят на Европейския съвет подчертава още, че срещата в Кипър идва в ключов момент за дневния ред на ЕС и ще даде възможност да бъде направен преглед на изпълнението на решенията в енергийния сектор. По думите му заседанието ще помогне и за съгласуване на политическите насоки на фона на продължаващата криза в Близкия изток, пише БТА.