"Вярвам, че истинската сила на една държава не се измерва само с институциите, а с гражданското ѝ общество - хората, които питат, които изискват, които не се отказват". Това написа служебният премиер Андрей Гюров след изборите в Унгария.





Той съобщи, че е поздравил Петер Мадяр за изборния резултат, както и гражданите на Унгария, "които заявиха волята си с рекордна активност и показаха на Европа, че демокрацията не е просто урна с бюлетини. Тя е непреклонният глас на хората, който казва: Тук сме, грижа ни е".

„Европа не е география и финансови фондове. Тя е избор – да бъдем заедно в ценностите си, да пазим свободата и да отстояваме достойнството“, заяви още той.





Гюров коментира, че изборите в Унгария показаха какво се случва, когато гражданите повярват в силата на своя глас, като допълва, че подобен момент предстои и за България.

Той подчерта, че служебното правителство полага усилия за честно провеждане на изборите, но „голямата сила е у гражданите“, като според него високата избирателна активност ще бъде „най-голямата победа за демокрацията“.