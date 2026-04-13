Специализиран екип от Военноморска база – Бургас към Военноморските сили изпълни операция по разузнаване, транспортиране и унищожаване на четири снаряда, открити на плажа в Синеморец, местност „Корабите“.

Боеприпасите са били извлечени от плавателен съд, за който е възникнало съмнение, че съдържа остатъчно взривно вещество. Поради невъзможност то да бъде безопасно отстранено, е взето решение съдът да бъде унищожен чрез контролиран взрив на място.

Действията са предприети по искане на Областна администрация – Бургас и след одобрение от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, съобщиха от МО.

Групата за разузнаване и обезвреждане на невзривени боеприпаси е била активирана със заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

След операцията снарядите са транспортирани до Военноморска база – Бургас, а плавателният съд е унищожен при стриктно спазване на всички мерки за безопасност.