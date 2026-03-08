ГЕРБ ще подкрепи законопроекта за удължаване на Закона за бюджета във вида, в който е предложен от служебното правителство. Това стана ясно на среща на лидера Бойко Борисов с депутати и бивши министри в централата на ГЕРБ, която беше излъчвана в интернет.

"Така както са го внесли, точно така - буква по буква да бъде приет. За да няма абсолютно никакво оправдание, че ГЕРБ пречи", предложи Борисов.

"Служебният кабинет на "Гюров" е на оставките и извиненията. В четвъртък депутатите на ГЕРБ ще бъдат на бюджетна комисия. Нека си намерят мнозинство за комисията", добави той.

"Имаме внесен Удължителен закон за бюджета в Народното събрание, разпределен е за Комисията по бюджет и финанси, но не е гледан, защото никой от управляващите не си направи труда да дойде, да обясни и да попита дали имаме предложения по него", обясни председателят на бюджетна комисия в НС Делян Добрев.

"Все пак на парламента му остават още 10 дни работа и затова смятам, че трябва да обсъдим и да решим как да действаме с Удължителния закон. Ние сме отговорна партия, трябва да се погрижим всичко в държавата да е наред. Аз предлагам в следващата седмица да се гледа в Бюджетна комисия в четвъртък и в петък на 2 четения - да бъде приет и преди да започне официално предизборната кампания - ние да сме удължили Закона за държавния бюджет и да сме дали възможност на служебния кабинет да функционира", коментира Добрев.

Бившият министър на финансите Теменужка Петкова счита, че законопроектът трябва да се подкрепи, за да продължи държавата да функционира нормално.

"Напълно адмирирам да подкепим внесения проекто удължителния бюджет, за да демонстрираме този подход за търсене на консенсус и басизна почтеност за честни и прозрачни избори", коментира бившият премиер Росен Желязков.