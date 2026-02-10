Представители на МЕЧ проведоха кратка среща в президентството с държавния глава Илияна Йотова за последния кръг от консултации в търсене на служебен премиер и служебно правителство и напуснаха "Дондуков 2" след остри думи на лидерът на МЕЧ Радостин Василев към Йотова.

Той обясни, че подхожда с огромен скептицизъм на срещата си с нея, въпреки че изпитва уважение към президентската институция и към нея.

"Вие самата сте член на БСП, участвала сте дълги години в работата там, смятам, че моралното задължение ви беше, след като президентът Радев подаде оставка, не по здравословни причини, не по несъвместимост, да подадете оставка заедно с него", каза той на президента.

Според него законодателят, писал Конституцията, не е имал предвид президентът да подава оставка, за да прави своя партия. "Вашият морален ангажимент беше да подадете оставка, защото в обществото изглежда, че той е използвал институцията, за да създава партия, а вие в момента използвате поста за кампания за президент", обясни Василев и допълни, че тези факти водят до скептизицъм в него.

Василев й припомни, че тя не е избрана за президент, а избран е бил Румен Радев. "Не мога да скрия, че снимките ви с Любен Гоцев, снимките ви с лица, свързани с ДС, предизвикват у мен огромно притеснение, близки сте с хора като Николай Вълканов, заемали сте поста говорител на БСП 1997-а година, когато голяма част от българите гладуваха", обясни лидерът на МЕЧ.

След монолога на Василев, ПГ на МЕЧ напуснаха президентството.

"В нито един момент и с нищо не се отричам от своята биография", каза Йотова.

По-рано днес държавният глава посрещна в президентството "Алианс за права и свободи" (АПС).

Президентът им благодари участието в консултациите и припомни, че те са продиктувани от промените в Конституцията, в които те не са участвали.

"Много проблеми трябва да се решат, нашата обща цел е максимална активност на тези избори, не искаме да изпадаме в ситуация, в която ще демотивираме хората да участват", каза Йотова.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев каза, че са "обградени с лицемерие".