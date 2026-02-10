"Категорично не вярвам във версията, която се опитва да пробутва МВР. Синът ми не е извършил това. Той е убит!". Това каза майката на намерения мъртъв Ивайло Калушев – известната пианистка Стела Димитрова-Майсторова, пред "Лупа".

Съсипана от болка, тя е категорична, че не приема официалната версия на разследващите и вярва, че рано или късно истината ще изплува.

"Вие не го познавате. Попитайте всички, които го познаваха – Иво не е способен на това. Той не би се самоубил, камо ли да отнеме чужд живот. Това противоречи на възпитанието, морала и възгледите му", заяви разтърсената майка.

"Сто пъти не! Това не е моят син"

По думите ѝ сценарият, който се лансира от МВР, е напълно несъвместим с личността на сина ѝ. „Не, не и пак не – сто пъти не!“, повтаря тя, отказвайки да приеме, че Ивайло е могъл да посегне на себе си или на други хора.

Тежкият удар за семейството идва, след като в неделя телата на Ивайло Калушев и още двама млади мъже – 15-годишния Алекс и 23-годишния Николай Златков, бяха открити в кемпер край връх Околчица.

Съмнения и за други жертви

Стела Димитрова-Майсторова стига още по-далеч, заявявайки, че според нея всички шест жертви по случая са били убити от друг човек. Тя не вярва, че става дума за вътрешен конфликт или саморазправа, и настоява разследването да продължи в съвсем друга посока.