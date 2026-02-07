След самоотводите, направени от номинирани за председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия, в надпреварата за поста остават Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков. Това потвърдиха от пресцентъра на левицата.

Очаква се гласуването да започне днес около 19:00 ч. Право на глас имат делегатите на 51-вия Конгрес на БСП.

Припомняме, че по-рано днес Атанас Зафиров подаде оставка като председател на партията.

Сред номинираните за лидерския пост бяха и Иван Таков, Габриел Вълков, Атанас Атанасов, Кирил Добрев, Петър Витанов, Румен Овчаров и Сергей Станишев.