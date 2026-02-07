Бащата на 15-годишното момче, което се издирва заедно с Иво Калушев, каза пред "Дарик радио", че днес е по-спокоен, но контакт с него и със сина му все още няма.

"Индикация от гледна точка на факти, на местоположение, нямам. Имам само вътрешен усет, като баща и спортист, това хората трудно ще го разберат, но това е усещането ми, както и на цялото ми семейство. Познавам Калушев от 35 години", посочи той.

Двамата се запознали покрай пещерите и са се виждали по няколко пъти годишно.

"Аз познавам човека, познавах загиналите, които ми бяха приятели, знам с какви морални устои бяха тези хора, това е решение на мен и моето семейство, което не искам да коментирам", допълни той.

Попитан как е искал да възпитат сина му, Макулев подчерта: "Ще бъде възпитан на много други дисциплини, които не се преподават в училищата, примерно спортна дейност, знания за природата, по медитации, духовни практики. Как изглеждат големите междучасия в училищата? Деца на 10-11 г. пушат едни цигари, пият енергийни напитки, слушат една музика... В положението, в което бе синът ни ние нямаше как да се справим като време, финанси, той ми е трето дете подред. В този конкретен случай така съм преценил." Той уточни, че не е бил разочарован от детето си, а по-скоро става дума за добре аргументирано решение.

По думите му промяната след школата на Калушев е била към по-добро и поведенческият модел на детето се е модифицирал в позитивна посока.

"Най-добре познавах Ивайло, изключително честен, позитивен човек, ходили сме по ритрийти за медитация заедно, с Пламен се запознахме в Мексико, заедно се гмуркахме, той е водолазен инструктор, Пешо е много интелигентен, това което се тиражира за секти, педофили, наркотици, са безпочвени твърдения", бе категоричен Макулев.

Според него в момента се правят опити да се злепоставят Калушев и организацията, но според него нищо от това не е вярно.

По темата за оръжията - след твърденията на кмета на Гинци – Макулев посочи, че дори се съмнява въпросният човек да е влизал в имота.

"Не му е работа, след като е имало разследващи. Казва ли какви оръжия е имало? Имаше въздушни пушки, спортни арбалети, въздушни бойни автомати, как човек, който не разбира от оръжия казва, че това е бойно оръжие, това е безпочвеност на обвиненията. При положение че им правеха инцидентни проверки по сигнали, мислите ли, че някой ще разхвърля калашници по пода и ще чака да го арестуват. Не е ли безумно като идея? Рано или късно ще се разбере, че този който е извършил деянието е разхвърлял оръжия, за да замете...", казва той.

Макулев добави, че няма информация кой би могъл да е извършил подобно нещо, но подчерта, че ще търси отговорност от всеки, който твърди, че издирваните имат отношение: "За мен е важно да изразя мнение за Иво и издирваните, защото ще заведа дела към всички, които казват, че имат отношение - това е пълна свинщина. В главата ми не съществува вариант Иво да е превъртял и да ги е застрелял, питаха ме също в полицията. Не, не мисля. Иво ми организира обучение за пещерен водолаз в Мексико, като видите за какво става дума от кадрите, ще разберете, че никой от нас не е в състояние да загуби психическа стабилност в каквито и да е условия, как някой ще хване пистолет и ще избие другите, не е възможно."

На въпрос защо според него биха могли да се укриват, Макулев каза, че усещането му е, че всички са живи и здрави и просто изчакват обществените настроения да се успокоят и "да се балансират“: "В началото всички го бяха разпънали на кръст, но сега нещата се наклоняват в друга посока. Аз имам право на собствено мнение, общественото не ме интересува, аз съм взел решение, стоя си зад думите и мнението на другите не ме интересува. Има ли значение дали ще изпаднете в паника или ще запазите спокойствие - от гледната точка на спасител е по-добре да си спокоен, защото при паника човек може да стигне до степен на неадекватност."

Запитан дали е чел писмото на Калушев, Макулев отговори, че не иска да го тълкува, защото според него то може да има различни значения.