Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че от партията му подкрепят предложените промени в Изборния кодекс, които предвиждат въвеждане на сканиращи машини за гласуване.

"ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини. Целта е да бъде изключен човешкият фактор, за да бъдат избегнати всякакви грешки при броенето", написа Борисов във Facebook.

Той подчерта, че ако служебното правителство не успее да осигури сканиращите устройства до предсрочните парламентарни избори, най-добре би било да остане сега действащият Изборен кодекс за гласуване едновременно с машини и хартиени бюлетини.

"Лично аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" непосредствено преди изборите", добави лидерът на ГЕРБ.

Припомняме, че от ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ заявиха, че 29 март е подходяща дата за провеждането на следващите парламентарни избори.