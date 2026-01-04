Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че временният лидер на Венецуела Делси Родригес ще плати “много висока цена“, ако не сътрудничи на Вашингтон, след като американски сили задържаха и арестуваха нейния предшественик Николас Мадуро.

“Ако не направи това, което е правилно, тя ще плати много висока цена, вероятно по-висока от тази на Мадуро“, каза Тръмп пред списание The Atlantic в кратко телефонно интервю.

Американски сили атакуваха Каракас в ранните часове на 3 януари, като бомбардираха военни цели и изведоха тайно Мадуро и съпругата му, за да бъдат изправени пред федерални обвинения за наркотрафик в Ню Йорк.

По-рано днес администрацията на Тръмп и по-специално Марко Рубио заяви, че е готова да работи с останалата част от правителството на Мадуро, стига целите на Вашингтон да бъдат изпълнени, включително осигуряване на достъп за американски инвестиции до огромните венецуелски запаси от суров петрол.

Предупреждението на републиканеца дойде в момент, когато Родригес беше утвърдена за временен президент от Върховния съд на Венецуела и от военните власти.

На 3 януари, след американския рейд срещу столицата Каракас, тя зае твърда и предизвикателна позиция, като заяви, че Мадуро е единственият легитимен лидер на страната и че “сме готови да защитим нашите природни ресурси“.

Тръмп отдавна води кампания срещу изграждането на нации и смяната на режими от страна на САЩ в чужбина.

Пред The Atlantic републиканският президент каза, че “възстановяването там и смяната на режима – както искате да го наречете – е по-добро от това, което имате в момента“.

“В случая на Венецуела възстановяването не е лошо нещо. Страната е пропаднала. Това е провалена държава. Напълно провалена държава. Държава, която е катастрофа във всяко отношение“.

79-годишният американски президент също така повтори честото си искане Гренландия – автономна територия, принадлежаща на съюзника от НАТО Дания – да стане част от Съединените щати.

Попитан какво сигнализира военната акция на САЩ във Венецуела по отношение на Гренландия, Тръмп заяви пред The Atlantic: “Те сами ще трябва да го преценят. Наистина не знам. Но ние се нуждаем от Гренландия, абсолютно. Нуждаем се от нея за отбраната“, добави Тръмп. / БГНЕС