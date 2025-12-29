"Играете опасна игра, не я разбирате. Не го правете!". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като използва социалните мрежи, за да отправи послание към политическите си опоненти.

„Искам да ви кажа, на тези пребоядисани млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха Възродителния процес, а ние като млади офицери ни изпратиха в Дулово, Каолиново, Разград да пазим реколтата, играете си с нещо, което не разбирате. Страшно опасно за държавата“, казва Борисов в кратко видео, публикувано в личния му профил във Фейсбук.