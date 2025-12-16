Без бюджет още на 2 януари всеки ще усети хаоса. Именно за това сме твърдо решени България да влезе в 2026 г. с приет бюджет, независимо дали това ще е редовен бюджет или удължителен. Това заяви пред БНР заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Тя отбеляза, че Бюджет 2026 г. не е изтеглен и се намира в Деловодството на парламента. По думите й той е минал през комисии и може да бъде подложен на първо гласуване, ако политическите партии се обединят около това на Председателски съвет.

Сачева посочи, че ГЕРБ предпочита да се приеме редовния бюджет. Депутатът отбеляза, че той е по-добър от удължителния и за хората, и за бизнеса. Тя отбеляза, че партията е готова да гласува и удължителния бюджет, какъвто е призива на опозицията.

ИТН споделят позицията ни, че не можем без бюджет да влезем в еврозоната. Те са готови да подкрепят както редовния, така и удължителния. БСП са твърдо за редовния бюджет и против удължителния, отбеляза Деница Сачева.

Според нея през януари депутатите ще се заемат с промените в Изборния кодекс. Тя не е убедена, че такива промени трябва да се правят непосредствено преди изборите. По думите й това не е най-важната тема за обществото.

Народният представител заяви, че за ГЕРБ няма значение, кога ще се проведат предсрочните избори. Сачева подчерта, че партията няма нужда от промяна на лидера, защото има добра амалгама от добър лидер и добър екип. ГЕРБ стъпва здраво на земята и няма как да се страхува от някой, който основно лети в облаците, подчерта тя, визирайки евентуалното излизане на терен на президента Румен Радев.

Сачева увери, че институциите, отговорни за контрола на цените при влизането в еврозоната, ще продължат да работят, независимо че правителството е в оставка. Според нея съставянето на правителството е било доста по-трудно решение отколкото подаването на оставката на кабинета.