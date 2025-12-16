Коледната сцена на площад „Тройката“ в Бургас продължава да радва жителите и гостите на града с богата музикална програма. На 17 декември/сряда/, не пропускайте "Таралеща", за да се насладите на тяхната музика - малко блус, капка реге и афробийтове, съчетани с български ритми и още много други. Неподражаеми като стил и текстове, те ще ви създат приятни емоции.
С " Таралеща" продължават концертите с любими български изпълнители и групи на пл." Тройката" до Нова година.
Програма:
17 декември /сряда/
18:00 ч. – Площад „Тройката“
Таралеща
18 декември /четвъртък/
18:00 ч. – Площад „Тройката“
Музикален спектакъл на Жестим – Графа
19 декември /петък/
18:00 ч. – Площад „Тройката“
Терпентина – Дичо
20 декември /събота/
18:00 ч. – Площад „Тройката“
Lemon Box – Орлин Павлов
21 декември /неделя/
12:00 ч. – Площад „Тройката“
Оркестър „Жарава“
18:00 ч. – Площад „Тройката“
Scarlet – Ясен и приятели
22 декември /понеделник/
18:00 ч. – Площад „Тройката“
Stiff Bones
23 декември /вторник/
18:00 ч. – Площад „Тройката“
Уикеда
25 декември /четвъртък/
14:00 ч. – Площад „Атанас Сиреков“
Традиционен коледен концерт на ПФА „Странджа“
26 декември /петък/
18:00 ч. – Площад „Тройката“
Еуфория
27 декември /събота/
12:00 ч. – Площад „Тройката“
Жечка Сланинкова и оркестър „Странджа“
18:00 ч. – Площад „Тройката“
Силует – Владо Михайлов и група Rewind
28 декември /неделя/
18:00 ч. – Площад „Тройката“
Saudade Project
Коледната програма е част от празничните събития на Община Бургас и обещава много настроение, музика и емоции за всички поколения.
