Коледната сцена на площад „Тройката“ в Бургас продължава да радва жителите и гостите на града с богата музикална програма. На 17 декември/сряда/, не пропускайте "Таралеща", за да се насладите на тяхната музика - малко блус, капка реге и афробийтове, съчетани с български ритми и още много други. Неподражаеми като стил и текстове, те ще ви създат приятни емоции.

С " Таралеща" продължават концертите с любими български изпълнители и групи на пл." Тройката" до Нова година.



Програма:

17 декември /сряда/

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Таралеща



18 декември /четвъртък/

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Музикален спектакъл на Жестим – Графа



19 декември /петък/

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Терпентина – Дичо



20 декември /събота/

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Lemon Box – Орлин Павлов



21 декември /неделя/

12:00 ч. – Площад „Тройката“

Оркестър „Жарава“

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Scarlet – Ясен и приятели



22 декември /понеделник/

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Stiff Bones



23 декември /вторник/

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Уикеда



25 декември /четвъртък/

14:00 ч. – Площад „Атанас Сиреков“

Традиционен коледен концерт на ПФА „Странджа“



26 декември /петък/

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Еуфория



27 декември /събота/

12:00 ч. – Площад „Тройката“

Жечка Сланинкова и оркестър „Странджа“

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Силует – Владо Михайлов и група Rewind



28 декември /неделя/

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Saudade Project



Коледната програма е част от празничните събития на Община Бургас и обещава много настроение, музика и емоции за всички поколения.