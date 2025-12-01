Лютив спрей използваха полицаите срещу протестиращите пред централата на ДПС, съобщават източници на Dnes.bg.

Към 20.50 часа ул. "Врабча“ бе изцяло блокирана от протестиращи, който скандираха "Пеевски ще падне".

Организаторите на протеста се отправиха малко по-късно към централата на ГЕРБ, която се намира в НДК. Полицейски мотори също тръгнаха към нея.

Напрежението до централата на ДПС е избухнало след тяхното напускане, и в момента около нея гърмят бомбички. По-късно от ПП написаха в профила си във Facebook:

"Агитките дойдоха пред централата на ДПС. Пазете се! Избягвайте бул. "Васил Левски", където няма ток."

"На централата на ДПС полицията бие гражданите!", предупреди в профила си във Facebook авторът Иван Димитров.

По "Витошка" пък протестиращи са взривили кошчета за боклук. Гърмежи се чуват из целия център.

"Д пуска робокопите на ул. Врабча с/у всички мирно протестиращи. Обезвредете платените маскирани, които хвърлят бомбички и стъкла!", написаха от BgElves.