Автомобилите, станали причина за тежки катастрофи със загинали и ранени, ще бъдат изследвани в специално помещение, наречено “бяла стая”. Това съобщи говорителят на Националната следствена служба (НСлС) Мариан Маринов на представянето на актуализирана методика за разследване на пътнотранспортните произшествия.

Подобни бели стаи има в много европейски страни. Това е помещение, оборудвано със специални технически средства за качествен оглед на превозното средство, обясни Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. И допълни, че стаята е бяла, защото всяка част на автомобила е с различен цвят, а когато се правят снимки на белия фон много точно стават видими неизправности, дефекти и деформации.

Обновената методиката на НСлС има за цел да подпомогне работата на разследващи полицаи, следователи и прокурори от цялата страна по пътно-транспортни произшествия. Тя е актуализирана след поредица от срещи в последните две години с близки и роднини на пострадали от катастрофи, като хората са посочили слабости l досъдебната фаза, заради които делата се бавят с години.

Кирил Арсов - бащата на 15-годишния Филип, убит на пешеходна пътека от пиян шофьор, посочи, че навсякъде катастрофите в страната се разследват по различен начин, което води до много от пропуските. Той уточни, че новата методика няма да засегне настоящите дела за смъртта на Филип и другите деца. И благодари на и. ф. главния прокурор Борислав Сарафов за това, че е показал “как всяка институция трябва да действа по проблеми, които касаят всички и не са политически, а са общочовешки”.

На представянето на методитиката бе и Николай Попов, който благодари на националното следствие за професионалната работа по катастрофата със смъртта на неговата 12-годишна дъщеря Сияна. Бащата подчерта, че ако не са били следователите от НСлС, то делото още е “щяло да отлежава в някоя прокурорска стая в Плевен”. Попов каза още, че стои зад поисканата оставка на шефката на ВКС Галина Захарова, за която бяха събрани 22 000 подписа. “Имам право да искам, защото съм платил най-високата цена”, каза бащата на Сияна.