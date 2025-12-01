Площадът на Триъгълника на властта почерня от хора още в първите минути на протеста под надслов "Няма да позволим да ни излъжат" срещу Бюджет 2026. Множеството бе обзето от викове "Оставка" и "Който не скача е прасе".

Заедно с протестиращите срещу Бюджет 2026 протестират и младите лекари.

Препълни се дори метростанция "Средика" от която и до момента трудно се излиза.

От сцената водещите призоваха протестиращите да не се измарят и да оставят назад идващите празници, за да продължат протестите със същия интензитет.

"Не искаме бюджет без реформи", "Слаб 2 за комуникация, реформи и визия", "Няма да позволим да ни излъжат", "Зарази вас в чужбина вече не ни искат", са част от плакатите, които могат да бъдат видени сред протестиращите.

"Протестът е срещу бюджета, не е срещу еврото. Няма значение дали сме в евро, дали сме с рубли, дали сме с левове. Важното е, че бюджетът не трябва да бъде така, както е сега", заяви 21-годишният Александър Иванов, студент по право. Според него трябва да има нови избори. "Това, което аз лично бих искал е определени хора да не са в това правителство, но най-вече не искам в НС да са депутатите от ДПС-Ново начало и Делян Пеевски, защото те нямат място там", каза той и добави, че крайната им цел е изтегляне на бюджета и "премахването на незаконни депутати, като Делян Пеевски, Хамид Хамид".

За втори път на протеста е и Мирослав Василев.

"Протестът не е само срещу приемането на бюджета. Тук сме, защото в парламента има хора като Байрам Байрам, които е обидно да ни управляват", каза той пред БГНЕС.

Протестиращият желае хората, които ни управляват да не обиждат гражданите с присъствието си, за да могат те достойно да застанат зад тях.

"Много трудно е да кажа кой е достоен в момента от политиците. Това е нашата български дилема от 36 години от 1989 г. Тази дилема стои може би пред всеки българин", каза той.

Мирослав смята, че и самите граждани имат вина за сегашното положение.

"Ние си ги избираме такива и затова имаме такива отгоре. Хората от ПП-ДБ, които водят този протест са като някаква слаба надежда. Нещо, за което да се хванеш някак си. Да се надяваме, че те няма да ни разочароват, защото те запалиха искрата. Да продължат така, а не като се приберем по къщите си да се окаже, че сме вкарали новите в парламента", сподели той.

От "Продължаваме промяната-Демократична България" настояват внесеният в Народното събрание бюджет да бъде оттеглен. Протестът е подкрепен и от други опозиционни формации – "Възраждане", МЕЧ и Алианс за права и свободи.

Протест има и в поне още 10 български града

Във Варна площадът пред общината също почерня, като там се очаква да говори кметът на града Благомир Коцев, който днес се върна на работа, след като излезе от ареста.

Хиляди хора има в центъра на Пловдив.

Протестиращите се събраха под мотото "Стига Айляк – Ограбват те!". Според тях подготвеният бюджет ощетява гражданите, бизнеса и публичните услуги. Пловдивчани подчертаха, че не искат да плащат данъци, близки до с европейските, но наложени върху български заплати – едни от най-ниските в ЕС.

Протестиращите пожелаха конкурентна икономика, справедливи доходи и отчетност от държавата.

По време на протеста организаторите призоваха протестът да не се политизира и уточниха , че той ще бъде мирен, тъй като е за гражданите на Пловдив. Всички, които са на демонстрациите не спират да скандират- "Мафия", "Оставка", "Да си върнем свободата". Също така хората, събрали се на площада изразиха недоволство срещу политически лица, общински съветници и не пожелаха да говорят , като скандираха срещу тях.