22,56 килограма марихуана бяха открити от митнически служители на МП „Капитан Андреево“ при щателна проверка на лек автомобил, излизащ от България към Турция. Стойността на задържаното количество по цени за нуждите на съдопроизводството е 360 960 лева.

Инцидентът е от 29 ноември, когато на пункта пристига лек автомобил с българска регистрация, управляван от български гражданин, пътуващ сам. Превозното средство е селектирано за проверка от екип на отдел „Борба с наркотрафика“.





По време на извършените контролни действия митническите служители откриват умело укрити 79 вакуумирани пакета със зелена растителна маса. Наркотикът бил разпределен в различни скрити кухини на автомобила – под задните и предните седалки, под мокета, както и в арматурното табло.

Полевият тест реагирал положително на марихуана. Цялото количество е иззето, а по случая е образувано досъдебно производство, ръководено от Окръжна прокуратура – Хасково и водено от разследващ митнически инспектор.

Разследването по случая продължава.