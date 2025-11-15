С настъпването на зимата всеки шофьор си задава въпроса дали подлежи на глоба, ако не е сменил летните гуми на автомобила си със зимни. Днес, 15 ноември, изтича важен срок.

По-долу ще разберете подробно има ли законови изисквания и дали се налагат санкции, ако нямате зимни гуми.

У нас няма точно определен закон за зимните гуми и не е разписано, че обезателно шофьорите трябва да оборудват автомобилите си със зимни гуми. Има разпоредби в Закона за движението по пътищата. Ето какво е изискването: До днес, 15 ноември, шофьорите у нас трябва да са оборудвали колите си с гуми, подходящи за зимни условия.

В Закона за движението по пътищата е записано: „Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm през периода от 15 ноември до 1 март“ (чл. 139, ал. 1, т. 4).

При това положение няма как да ви глобят, ако нямате зимни гуми. Могат да ви наложат глоба от 50 лева, ако автомобилът ви не не е с гуми, подходящи за зимата и дълбочината на протектора не е според изискванията.

Можете да шофирате с всесезонни гуми, стига да имат протектор с дълбочина, която е според изискването, записано в Закона за движение по пътищата.

Задължение на водачите е да подготвят автомобилите за движение при зимни условия - смяната на гумите, изправността на светлините, чистачките, антифриза, горивото при пътуване на далечни разстояния и необходимостта от оборудване с вериги.

От отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ са разработили съвети за безопасно пътуване през зимата:

Проверете техническото състояние на автомобила – спирачна система, светлинни източници

В периода 15 ноември – 1 март е задължително гумите да са подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм

Подменете летните течности със зимни (антифриз, зимна течност за чистачки)

Превключвайте навреме от дълги на къси светлини

Винаги пътувайте обезопасени – с колан (каска). Погрижете се и пътниците да са в безопасност

Предварително планирайте пътуването и подгответе автомобила за него (почистете стъклата и фаровете от скреж или сняг, проверете маслото, заредете достатъчно гориво, проверете състоянието на резервната гума и съдържанието на аптечката, поставете в багажника вериги за сняг, буксирно въже и други практични вещи). При подреждане на багажника поставете най-важните вещи на достъпно място

Не шофирайте след употреба на алкохол. Управлението на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества е престъпление;

Съобразявайте поведението си като водач при дъжд, снеговалеж, мъгла, поледица, аквапланинги и др.

Спазвайте въведените ограничения – на скоростта, на движение в определена посока и на определени категории пътни превозни средства;

При попадане в рискова ситуация или при нужда от оказване на помощ първо позвънете на телефона за спешни повиквания 112.