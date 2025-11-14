В кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че още днес България може да получи дерогация за 6 месеца.

Отговорът му дойде след въпрос дали се обмисля закупуването на "Лукойл" от Българския енергиен холдинг:

"Има много време, нека назначат особен управител. Виждате колко са динамични събитията в света. Вече се появяват трилионни фондове в САЩ, които говорят за покупка на цялата компания, на целия бизнес на тези компании. Надявам се в днешния ден да получим дерогация – такава, каквато е в Германия – за 6 месеца, така че спокойно да свършим всички неща.

Името на особения управител на "Лукойл" е съгласувано с Бойко Борисов, стана ясно от думите му:

"Със мен е съгласувано, с другите – това е работа на премиера. Има достатъчно опит, какъвто е необходим", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който уточни, че въпросният човек не е бил министър.

Борисов защити предложения от правителството проектобюджет за 2026 г.:

"И това, което искам да ви напомня, е, че милиард и 100 повече ще получат българските пенсионери следващата година. Милиард близо българските лекари ще получат повече. Милиарди ще влязат в системите за заплати на хората. Помните, че в предизборните кампании ние говорихме за повишаване на доходите и това сме защитили в тази коалиционна култура, която имаме".

На въпрос дали се обмисля въвеждане на таван за бонусите в държавната администрация и регулаторните и контролни органи, Борисов отговори:

"Ето един обществен дебат, който може да се проведе и всички партии да се произнесат – да има или да няма. Защото практиката показва, че през тези 4 г. всички са плащали по същия начин".

Борисов каза още, че вчера се е шегувал, определяйки се като "ятак" на Цветан Василев, но отново потвърди, че се е срещал с банкера по време на неговия конфликт с Делян Пеевски.