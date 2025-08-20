На извънредна сесия Общинският съвет в Средец прегласува решението си срещу изграждането на фотоволтаичен парк в землището на село Дюлево на площ от 6 000 декара след като областният управител на Бургас Владимир Крумов го върна заради неточности и противоречия.С първия вариант, приет след общо събрание на жителите на Дюлево, се налагаше мораториум върху промяната на статута на земите край селото за неземеделски нужди за срок от 50 години и се отменя старо решение на Общинския съвет за изграждането на фотоволтаици там.Според възражението на областния управител не става ясна волята на Общинския съвет и кои точно предходни решения се отменят. От началото на сагата до момента са приети 9 решения, но първото от тях, което визира и Общото събрание на Дюлево, е решение №549 от 2022 г., което засяга намерението за инвестиция в землището на 4 села Дюлево, Светлина, Орлинци и Загорци. В останалите става дума за частнични изменения на ОУП.Новото решение, подкрепено единодушно от съветниците, бе преформулирано така, че да е законосъобразно. То не отменя цялото решение, а само касаещото земите на село Дюлево. С особено внимание в него бяха разграничени частните от общинските земи. Адвокат Живко Бойчев, който представлява интересите на жителите на Дюлево обобщава:"Първото е принципно решение да не се изграждат, второто е да отмени решението си предходно от предния общински съвет за даване на съгласие за изграждане на фотоволтаични централи и за промяна на ОУП, както и задължава кмета на общината да стартира процедура по промяна ОУП земите, които сега се предвиждат за фотоволтаични централи отново да станат земеделски и третото-прие се мораторуим всички общински земи да си останат земеделски.“Адвокат Живко БойчевВ началото на заседанието председателят на Общинския съвет Динко Цъцаров поясни, че след консултации с общински съветници има подготвен проект за ново решение, който ще бъде подложен на дебат. Обструкции имаше единствено около формулировката за мораториума и конкретизирането й, тъй като забраната би могла да засегне и намеренията за инвестиции, различни от тези за соларни паркове в частни терени.Кметът Иван Кичев

Кметът на община Средец Иван Кичев коментира:

"Надявам се, че този път след направените корекции по забележките на областния управител, решението ще остане валидно и потвърдено. Радвам се, че в крайна сметка Общинският съвет застана на страната на хората.

На 13 август първото решение на общинския съвет е атакувано от инвеститора. Очакването е и приетото днес също да бъде оспорено.