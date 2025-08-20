Премиерът Росен Желязков е разговарял с украинския премиер Юлия Свириденко. По време на видеосрещата премиерът е потвърдил неотменната подкрепа на България за Украйна в контекста на войната.

Премиерът е припомнил, че България е сред най-силните и активни поддръжници на европейската интеграция на Украйна. Желязков е предложил и споделяне на ценен опит в интеграционния процес. Страната ни подкрепя решението за отваряне на първия преговорен клъстър, подчертал Желязков и акцентира върху значението на украинския план за действие, относно националните малцинства, като го счита за незаменим компонент за откриване на първата преговорна глава.

Росен Желязков е припомнил, че мирните преговори с Русия трябва да се основават на принципите на справедливост, суверенитет и гаранции за сигурност. България е готова и да помага за следвоенното възстановяване на Украйна, посочват от пресцентъра на правителството.