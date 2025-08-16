зидент Володимир Зеленски ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в понеделник във Вашингтон.

„В понеделник ще се срещна с президента Тръмп във Вашингтон, за да обсъдим всички подробности относно прекратяването на убийствата и войната. Благодарен съм за поканата“, каза украинският лидер.

Той потвърди, че в началото е разговарял по телефона с Тръмп, а след това към техния разговор са се включили и други европейски лидери.

„Разговорът продължи повече от час и половина, включително около час двустранен разговор с президента Тръмп“, уточни Зеленски.

Киев потвърждава готовността си да работи с максимални усилия за постигане на мир.

„Президентът Тръмп информира за срещата си с руския лидер и основните точки от разговора им. Важно е, че силата на Америка оказва влияние върху развитието на ситуацията“, добави украинският президент.

Той заяви, че подкрепя предложението на президента Тръмп за тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия.

„Украйна подчертава, че ключовите въпроси могат да бъдат обсъдени на равнище лидери и тристранният формат е подходящ за това“, каза Зеленски.

Според него е важно европейците да участват на всеки етап, за да осигурят надеждни гаранции за сигурност заедно с Америка.

„Обсъдихме и положителните сигнали от американска страна относно участието в гарантирането на сигурността на Украйна. Продължаваме да координираме позициите си с всички партньори. Благодаря на всички, които помагат“, добави още Володимир Зеленски.