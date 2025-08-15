Група леви партии, начело с президент популист, си измислят поводи по средата на лятото, бранят "с телата си" въпросните държавни имоти с отпаднала необходимост, но не става ясно от кого. Кой е тръгнал да приватизира? Какво е останало след разбойническата приватизация? Нужна е прозрачност и партньорство с частния сектор, за да не се рушат и буренясват държавни имоти. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Айдемир, където присъства на тържествено освещаване на нов православен храм.

"Забелязвам добър синхрон между Радев, ПП и ДПС-Ново начало. За съжаление, вляво останахме само ние", обясни той.

"От 15-20 години ГЕРБ е в различни видове управление. Пет правителства имаме. Има ли държавен имот, който да е продаден или приватизиран, а ние да се срамуваме? Битката в център-ляво е толкова голяма, че всеки ден си търсят повод... защото няма какво да правят", каза Борисов.

"Ще ви помоля да идвате подготвени", се обърна Борисов към журналистите.

"Аз съм за публично частно партньорство", посочи той.

"Борисов научи българите да карат без пари. От любов към хората. Не е правилно, но съм го направил", обясни лидерът на ГЕРБ.

"В момента тази паянтова конструкция изисква много висша политическа отговорност от останалите партии. Изисква се много висша политическа отговорност от останалите партии. "ДПС - Ново начало" няма да вървят в посока падане на правителството. Като не става, ще отидем на избори и всеки ще обясни на българите защо отива на избори", каза Борисов.

"Аз не съм правителството, аз съм един обикновен депутат. Всички дружно направиха така, че да мога само да подкрепям правителството", посочи той.

"След срещата на Тръмп и Путин ще се наложат големи размествания, край на война", така коментира предстоящата среща между президента на САЩ и президента на Русия днес в Аляска.

Каза още, че се прекланя пред желанието на доброволците да помогнат в пожарите.

Той подчерта, че като премиер и кмет е дал на общините неща, с които се гордее.

"Пример са военните казарми в Стара Загора и Шумен, те бяха с отпаднала необходимост, а станаха приказни паркове и спортна зала. Има казарми по центровете на градовете - например в Пловдив. Седи обрасла и буренясла и не се ползва за нищо. Поликлиниката в Банкя се руши. Това е висша степен на държавна безстопанственост. Цяла Европа, Америка, Канада, Япония - работят на базата на частния сектор. Трябва прозрачна приватизация. Необходимо е публично-частно партньорство. Моята грешка е,че научих българите да карат без пари, от любов към хората", коментира Борисов.