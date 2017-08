5 любопитни факта, според които бирата е полезна за здравето

Даже коремчето ви не е от нея

За успокоение на всички любители на пенливото пиво, които имат притеснения за здравето или коремчето си, ето редица научни факти, според които бирата е полезна.



1. Бирата е полезна за мозъка



Изследване, публикувано в "New England Journal of Medicine", е установило, че при жените, които консумират по едно алкохолно питие дневно, е по-малко вероятно умствените способности да отслабнат с напредването на възрастта.



2. Бирата предпазва от камъни в бъбреците



Според проучване, публикувано в изданието на Американското дружество по нефрология, за хората, които пият бира в умерени количества, рискът от камъни в бъбреците е с 41 процента по-малък.



3. Бирата в действителност няма вина за биреното коремче



Проучване на специалисти от Университетския колеж в Лондон показва, че всъщност няма достатъчно научни доказателства в подкрепа на схващането, че пиенето на бира води до появата на характерното коремче. "Разпространено схващане е, че средностатистическите любителите на бирата са по-закръглени от почитателите на виното или спиртните напитки. Връзката между бирата и затлъстяването, ако изобщо има такава, вероятно е много слаба", пишат изследователите.



4. Бирата изобилства от витамини



Кой се нуждае от противни смутита? "Ако анализирате бирата, с изненада ще установите колко полезни вещества се съдържат в нея", казва австрийският експерт д-р Щефан Домениг.



5. Бирата заздравява костите



Чаша или две дневно от любимото пиво може да помогне за заздравяването на костите. Проучване, публикувано в "Journal of the Science and Agriculture", показва, че бирата е богата на необходимия за поддържането на костната плътност силиций. /radio1.bg