Жълт код за силен и поривист вятър утре обяви НИМХ в Бургас и още пет области в страната- Варна, Ямбол, Сливен, Хасково и Кърджали. В други 13 области на страната- Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, София област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян и Кърджали е обявен жълт код за сериозни валежи.

Очаква се утре времето да бъде облачно с валежи, основно в Северна и Западна България, като дъждът ще продължи и през нощта срещу сряда.

На места в тези райони, както и в южните части на Източните Родопи, се очакват значителни количества валежи.