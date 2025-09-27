Увеличават се случаите на Covid у нас, особено сред хората над 65 годишна възраст и тези, с хронични заболявания.

За два нови варианта на вируса съобщи вирусологът професор Радка Аргирова.

"Напоследък се наблюдават два нови варианта от "Омикрон". Единият се нарича "Нимбус", другият се нарича "Стратус". Относно симптоматиката - остра болка в гърлото, дихателни смущения, втрисане, много сериозна отпадналост. Ще има ваксини, разпространени чрез РЗИ-тата и ще бъдат поканени хората, които са по-възрастни, които имат хронични заболявания, да се ваксинират. Разбира се, и всеки друг, който иска, може да се ваксинира. До средата на октомври грипната ваксина ще е тук по Националната програма. Хубаво е да има поне 14 дни интервал между тази, която е за Ковид, и грипната", обясни тя пред БНР.

Професор Аргирова взе участие в 24-тата национална среща на лекари специалисти на фондация "Медии, общество, семейство и традиции".