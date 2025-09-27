Гръцката полиция залови голямо количество марихуана и метамфетамини, влезли от България.

Наркотиците са открити в лек автомобил при проверка на граничния пункт "Кастаниес" на сухопътната граница с Турция. Преди това колата е влязла в Гърция от България.

Властите не са имали предварителна информация за автомобила, като специалният тайник е открит чрез обучено куче. Вътре митничарите намират 20 килограма канабис и един килограм и половина синтетичен наркотик под формата на кристали.

Властите посочват, че шофьорът не е грък, но не уточняват дали е български гражданин.

Арестуваният е предаден на прокуратурата в град Орестиада.