Българските състезатели се класираха за два финала в синхронните скокове, а Мариян Михалев намери място в полуфиналите в индивидуалната дисциплина на Световната купа по скокове на батут във Варна.

В синхронните скокове при жените Марияна Узунова и Христина Пенева попаднаха сред осемте най-добри със седми резултат от 47.00 точки.

В смесените синхрони Пенева, в тандем с Калоян Петров, завършиха на 6-а позиция в пресявките с резултат от 44.66 точки.

В индивидуалната дисциплина при мъжете Мариян Михалев изпълни много добре втората си комбинация и с резултат от 57.59 точки се нареди сред най-добрите 16 с 13-и резултат.

Калоян Петров и Мартин Димитров не успяха да намерят място в следващата фаза на състезанието. Петров завърши 18-и с резултат от 57.59 точки, а Димитров зае 23-а позиция с актив от 53.73 точки.

С първа оценка от 63.04 точки при мъжете в полуфинала влезе японецьт Юсей Мацумото, следван от състезаващия се под неутрален флаг руснак Дмитрий Нартов – 61.11 точки, и четирикратния световен шампион Рубен Падия (САЩ) с 60.89 точки.

При жените Христина Пенева не успя да покаже комбинациите си по най-добрия начин, а резултатът от 46.69 точки ѝ отреди 22-ра позиция. Марияна Узунова пък завърши 18-а с оценка от 52.21 точки.

С първи резултат във втория етап на състезанието при жените влиза състезаващата се под неутрален флаг рускиня Анжела Бладчева. Носителката на медали от Световни купи получи оценка от 57.94 точки, с която изпревари сънародничката си София Алиева – 57.23 точки, и японката Ена Сакури – 57.02 точки.

С четвърта и пета оценка в полуфиналите влязоха две от най-титулуваните състезателки в този спорт – четвърта е носителката на 6 златни медала от световни първенства Хикару Мори (Япония) с 56.83 точки, а пета – олимпийската шампионка от Игрите в Париж и четирикратна световна шампионка Бриони Пейдж (Великобритания).

Българските състезатели спечелиха и три медала в международния турнир при подрастващите в синхронните скокове.

Във възрастта 17–21 години при младежите Пресиян Въндев и Георги Георгиев извоюваха сребърното отличие.

При момичетата във възрастта 11–12 години със златото триумфираха Микаела Христова и Антония Тодорова.

При 13–14-годишните от Варна със сребро си тръгнаха Александра Вакарелска и Делина Михайлова. Четвърти завършиха Мирела Косева и Сияна Павлова, а пети – Преслава Пенчева и Цветелина Йоргова.

Утре състезанията в Двореца на културата и спорта във Варна продължават с полуфиналите и финалите във всички дисциплини за Световната купа, както и с индивидуалните финали в международния турнир.