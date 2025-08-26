Нова електронна система на Здравното министерство ще помага на общопрактикуващите лекари да разпределят, заявяват и отчитат ваксините.

Въвеждането ѝ премахва редица досегашни задължения за лекарите, като годишните планове и отчетите на хартиен носител.

От 1 септември отпада и воденето на книга за профилактичните имунизации, както и вписването на данни в имунизационни паспорти и лични амбулаторни карти.

Системата ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения, които изпълняват Имунизационния календар.

Тя позволява на всеки лекар да заявява ваксини от разстояние, да следи наличности по партиден номер и срок на годност и да получава автоматично обобщени отчети за извършените имунизации.

"Знаете в началото на учебната година – през целия септември, какви стълпотворения стават пред нашите кабинети - коментира пред БНР-Радио София д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар в София. – Идеята на промените е да може данните за проведените имунизации, които са направени през годините, да могат да бъдат видими за медицинските специалисти от детските и учебните заведения и да не се насочват децата само за да се издава тази информация."

Прегледите могат да бъдат осъществявани през цялата година, така че това облекчава и родителите, и лекарите.

Тестови период за системата няма. Трябва да започне да функционира от 1 септември. Д-р Николова изрази притеснения единствено дали всичката необходима база данни ще е качена и налична от първия момент.

Личната лекарка припомни колко са важни профилактичните прегледи, особено на децата - за ранно откриване на гръбначни изкривявания или зрителни аномалии, например.

Според д-р Николова по изпълнение на задължителния имунизационен календар българските общопрактикуващи лекари са сред първенците в Европа.