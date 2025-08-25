Срокът на забраната за износ на инсулин и някои антибиотици е удължен с още един месец - до 24 септември, със заповед на министъра на здравеопазването Силви Кирилов.

В заповедта инсулините и аналозите им са посочени с търговските им наименования.

От вносителите и производителите е изискана информация за налични към момента количества лекарствени продукти, както и за доставените от началото на годината и планираните доставки за следващите шест месеца.

Установено е, че има затруднение в снабдяването на аптеките и на пациентите с определени инсулини и аналози заради нерегулярно снабдяване или доставка на по-малко количество.